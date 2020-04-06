Gaziosmanpaşa'da şiddetli rüzgar çatı uçurdu - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da şiddetli rüzgar çatı uçurdu

Rüzgarda uçan çatı karşı binaya çarpıp camları indirdi

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı karşı binaya çarpıp sokakta park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Gaziosmanpaşa ilçesi Yeni Mahalle Cebeci Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısı şiddetli rüzgara dayanamadı. Önce karşı binaya çarpıp bazı camları kıran çatı ardından sokakta park halindeki otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri ise çatının kalan kısmı uçmasın diye çalışma başlattı. Yaşanan kazada sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Şiddetli rüzgara dayanamayıp uçan çatı karşı binada ve bir otomobilde ise maddi hasar oluşturdu.

Uçan çatıdan dükkanı da zarar gören Uğur Metin, "Biz aşağıda dükkandaydık. Kopan parça önce karşı binaya çarptı. Binadan sonra da aşağı araçların üzerine düştü. Sokaklar boş olduğu için o sırada kimse yoktu" dedi.