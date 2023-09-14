Gaziosmanpaşa'da silah doğrultarak yoldan geçen şüpheli yakalandı

Gaziosmanpaşa'da yoldan geçenlere silah doğrultan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da sokakta yürürken elinde tuttuğu silahı çevresindekilere doğrultan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa'da meydana gelen olayda bir şahıs elindeki silahı göstererek yolda yürümüş ve çevresindekilere doğrultmuştu. Konuyla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, videodaki şahıslardan silahlı olanın S.Y. (19), yanında yürüyen şahsın da yaşı küçük T.B.E. olduğunu belirledi.

Polis ekipleri tarafından Karadeniz Mahallesi'nde yakalanan S.Y.'nin adresinde yapılan aramada, olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. Öte yandan şahısların yapılan sorgulamasında çok sayıda suç kaydı olduğu da belirlendi.

Şüpheli şahıslar hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.