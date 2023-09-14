Gaziosmanpaşa'da silah doğrultarak yoldan geçen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da silah doğrultarak yoldan geçen şüpheli yakalandı

Son Güncelleme: 14.09.2023 22:11

Gaziosmanpaşa'da bir şahıs elindeki silahı çevresindekilere doğrultarak yürüdü. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin adresinde yapılan aramada ruhsatsız bir tabanca ve fişekler ele geçirildi. Şahıslar hakkında soruşturma devam ediyor.

Gaziosmanpaşa'da yoldan geçenlere silah doğrultan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da sokakta yürürken elinde tuttuğu silahı çevresindekilere doğrultan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa'da meydana gelen olayda bir şahıs elindeki silahı göstererek yolda yürümüş ve çevresindekilere doğrultmuştu. Konuyla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, videodaki şahıslardan silahlı olanın S.Y. (19), yanında yürüyen şahsın da yaşı küçük T.B.E. olduğunu belirledi.

Polis ekipleri tarafından Karadeniz Mahallesi'nde yakalanan S.Y.'nin adresinde yapılan aramada, olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. Öte yandan şahısların yapılan sorgulamasında çok sayıda suç kaydı olduğu da belirlendi.

Şüpheli şahıslar hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Suç, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da silah doğrultarak yoldan geçen şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da silah doğrultarak yoldan geçen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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