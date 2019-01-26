Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da Silahla Yaralama

Gaziosmanpaşa'da Silahla Yaralama

7 dakika önce

Gaziosmanpaşa'da tartıştığı nişanlısının annesini silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli ile üvey babası tutuklandı.

Gaziosmanpaşa'da Silahla Yaralama, System.String[]
Gaziosmanpaşa'da tartıştığı nişanlısının annesini silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli ile üvey babası tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 23 Ocak'ta Berk B. nişanlısının annesi Güler Y. ile henüz bilinmeyen bir nedenle telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinden çıkan Güler Y'ye araç içinden ateş eden Berk B, olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Güler Y, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Güler Y'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirlendi.

Çalışma başlatan Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Berk B'nin aracını üvey babası Özkan D'nin kullandığını tespit etti.

Şüpheli Berk B. ve üvey babası Özkan D'nin Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evde saklandığını belirleyen polis, operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:55 Kaynak: AA

Karadeniz, Gaziosmanpaşa, 3. Sayfa
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