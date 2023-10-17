 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eğlence kulübüne kurşun yağdırıp kaçtılar! Mermilerin isabet ettiği çalışan hayatını kaybetti - Son Dakika

Eğlence kulübüne kurşun yağdırıp kaçtılar! Mermilerin isabet ettiği çalışan hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 17.10.2023 03:06

İstanbul Gaziosmanpaşa'da gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler otomobil ile geldikleri eğlence kulübüne silahla ateş açtı. Saldırıya eğlence mekanından bir kişi de pompalı tüfekle karşılık verdi. Mermilerin isabet ettiği çalışan, açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Gaziosmanpaşa'da gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler otomobil ile geldikleri eğlence kulübüne silahla ateş açtı. Saldırıya eğlence mekanından bir kişi de pompalı tüfekle karşılık verdi. Açılan ateş sonucu yaralanan Ekrem G., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRIYA POMPALI TÜFEKLE YANIT VERDİ

Olay Gaziosmanpaşa, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Mustafa Yeşil Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önüne plakası alınamayan bir otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler henüz bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açtı. İddiaya göre, eğlence mekanındaki bir kişi de silahlı saldırıya pompalı tüfekle karşılık verdi. Bu sırada kapıda bulunan Ekrem G., şüphelilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı.

Eğlence kulübüne kurşun yağdırıp kaçtılar! Mermilerin isabet ettiği çalışan hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İlk olarak olay yerine gelen çarşı ve mahalle bekçileri pompalı tüfekle ateş açan kişiyi gözaltına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de Ekrem G.'yi hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Ekrem G., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eğlence kulübüne kurşun yağdırıp kaçtılar! Mermilerin isabet ettiği çalışan hayatını kaybetti

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri saldırının yapıldığı yerde detaylı çalışma yaptı. Polis ekipleri olay sonrasında etraftaki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Çevredeki vatandaşlardan olay hakkında bilgi alan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğlence kulübüne kurşun yağdırıp kaçtılar! Mermilerin isabet ettiği çalışan hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
11:28 Kadın kılığına giren adam, annesinin akbilini kullanırken yakalandı
11:19 Okan Buruk'a Ziyech soruldu! Cevap Galatasaray taraftarının tüm hayallerini suya düşürdü
10:45 Hamas'ın elindeki kadın rehine videoda neler söyledi? Tek bir isteği var
10:47 TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
10:46 Altının gramı 1.720 lira seviyesinden işlem görüyor
10:40 Bayılana kadar dövülen Benekli Ayhan'dan saatlerdir haber alınamıyor
10:34 Son Dakika: Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılında 106 metreye dalarak dünya rekoru kırdı
10:31 Sözün bittiği yer! İsrail, Gazze'deki sivilleri gitmeleri için zorladığı bölgeyi de bombaladı
10:27 Gazze'ye yönelik olası kara harekatında İsrail'i bekleyen büyük tehlike
10:13 Berlin'de "Filistin'e özgürlük" sloganları atan Müslümanlara polisten sert müdahale
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2023 11:41:09. #1.13#
SON DAKİKA: Eğlence kulübüne kurşun yağdırıp kaçtılar! Mermilerin isabet ettiği çalışan hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement