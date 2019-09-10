Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga 1'i ağır 2 yaralı

Gaziosmanpaşa'da aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. İki kişiyi silahla yaralayan kimliği belirsiz kişiler, sokak üzerinde bulunan bir markete doğru da ateş açtı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Kavaklıdere Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup, sokakta sözlü tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada silahlar ateşlendi. Silahlı kavgada M.K ve S.Ö yaralandı. Olay yerinden plakası belirlenemeyen bir araca binerek hızla uzaklaşan saldırganlar, olayın gerçekleştiği yerin 100 metre ilerisinde bulunan bir markete doğru da ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği markette herhangi bir yaralanma yaşanmazken, bir minibüste hasar oluştu. Saldırganlar, daha sonra aynı araçla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı M.K ve S.Ö'yü ambulansa koyarak yakınlarda bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. M.K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri silahlı kavganın yaşandığı yerlerde incelemelerde bulundu. Ekipler, araçla kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.