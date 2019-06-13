Son Dakika Haberleri: GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI KAVGA: 2 AĞIR YARALI (1)
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GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI KAVGA: 2 AĞIR YARALI (1)

3 saat önce

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHAGaziosmanpaşa'da sokak ortasından iki grup arasından çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI KAVGA: 2 AĞIR YARALI (1), System.String[]

Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA
Gaziosmanpaşa'da sokak ortasından iki grup arasından çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay, saat 21.30 sıralarında Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1106'ıncı Sokak üzerinde meydana geldi. Birbirlerini tanıyan iki grup arasından kavga çıktı. Kavgada silahlar çekildi. 2 kişi ağrı yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Olaya ilişkin polisin çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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Olay yerinden görüntüler
   


Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:14 Kaynak: DHA
DHA, Polis, kavga, Gaziosmanpaşa, Güncel
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