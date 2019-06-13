Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı (1)
1 saat önce
GAZİOSMANPAŞA'da sokak ortasından iki grup arasından çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:34 Kaynak: DHA
GAZİOSMANPAŞA'da sokak ortasından iki grup arasından çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay, saat 21.30 sıralarında Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1106'ıncı Sokak üzerinde meydana geldi. Birbirlerini tanıyan iki grup arasından kavga çıktı. Kavgada silahlar çekildi. 2 kişi ağrı yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Olaya ilişkin polisin çalışmaları sürüyor.
- İstanbul
Cinsel içerikli kartları sokaklara atan genç polisten kaçamadı
Apartmandaki kötü koku cesedi ortaya çıkarttı
Kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı!
11 aylık bebeğin üzerine sıcak çorba atan kadın hamile olduğu için ceza almadı