Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırganlar dehşet saçtı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırganlar dehşet saçtı

20 dakika önce

Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırganlar dehşet saçtı Sokak ortasında 2 kişiyi vuran saldırganlar bir marketi de kurşuna dizdi Araçlı 3 saldırgan ortalığı savaş alanına çevirdiİSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da silahlı 3 saldırgan bilinmeyen bir sebeple tartıştıkları 2 kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı.

Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırganlar dehşet saçtı

Sokak ortasında 2 kişiyi vuran saldırganlar bir marketi de kurşuna dizdi

Araçlı 3 saldırgan ortalığı savaş alanına çevirdi

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da silahlı 3 saldırgan bilinmeyen bir sebeple tartıştıkları 2 kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı. Kaçarken sokakta bulunan bir marketi de kurşuna dizen saldırganlar dehşet saçtı.

Olay, akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi Kavaklıdere Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bekleyen M.K. ile S.Ö.'nün yanına bir otomobille 3 kişi geldi. M.K. ile S.Ö. yanlarına gelen şüphelilerle henüz bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddeti büyüdü ve şüpheliler yanlarındaki silahlarla M.K. ile S.Ö.'ye ateş etmeye başladı. Olayın ardından M.K. ile S.Ö. kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar bindikleri otomobille kaçtı. Saldırıda yaralanan M.K. ile S.Ö., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yapmasının ardından yakınlardaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Marketi silahla taradılar

Kaçan şüpheliler aynı sokak üzerinde yaklaşık yüz metre ilerideki bir markete de ateş açtı. Markete ateş açma sebebi öğrenilemeyen şüpheliler olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Çok sayıda merminin isabet ettiği markette herhangi biri yaralanmadı. Marketin önündeki park halindeki minibüse de kurşunlar isabet etti.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırganlar dehşet saçtı

Gaziosmanpaşa, Bağlarbaşı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dünyada dört ülkenin ürettiği, terörle mücadelede kullanılacak "Taarruz İHA" pist başı yapıyor
Polisin dur ihtarına uymayan rap sanatçısı Brian J. Quinones, canlı yayında beş el ateş edilerek öldürüldü Futbol maçına gittiği için yargılanan genç kadın, kendini yakarak hayatına son verdi Eşini süpürge sapıyla boğmak isteyen adam gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 22:06:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırganlar dehşet saçtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]