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Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

11.02.2022 03:04

Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı Gaziosmanpaşa'da bir grup sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldıra uğradı.

Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da bir grup sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldıra uğradı. Olay sonucu bir kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, Gaziosmanpaşa, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerine bulunan 5 kişi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde bulunan yaralıları hastaneye kaldırdı. Olayda yaralananlardan 1'i hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 yaralının ise hastanedeki tedavileri sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri saldırıyı düzenleyen kişileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı

Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

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Gaziosmanpaşa, Saldırı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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