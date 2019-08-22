Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 yaralı
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Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 yaralı

56 dakika önce

Gaziosmanpaşa'daki silahlı saldırıda, bir kişi bacağından yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 yaralı, System.String[]

Gaziosmanpaşa'daki silahlı saldırıda, bir kişi bacağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pazariçi Mahallesi İdris Köşkü Caddesi'ndeki bir iş yerine gelen şüpheli, iş yeri sahibi Ferit K'yi silahla bacağından vurdu. Saldırının ardından şüpheliyi yakalamak için arkasından koşan Ferit K. yaralandığını fark edince geri döndü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri ise iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini alarak olay yerinde inceleme yaptı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Gaziosmanpaşa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:02 Kaynak: AA
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