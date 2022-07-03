Son dakika haberi... GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI SALDIRI - Son Dakika
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Son dakika haberi... GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI SALDIRI

03.07.2022 15:28

Edinilen son dakika haberine göre GAZİOSMANPAŞA'da 2 otomoil ve bir motosikletle gelen kimliği belirsiz şüpheliler, bina önünde oturanlara silahla saldırdı.

GAZİOSMANPAŞA'da 2 otomoil ve bir motosikletle gelen kimliği belirsiz şüpheliler, bina önünde oturanlara silahla saldırdı. kurşunların hedefi olan üç kişinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gaziosmanpaşa Kazımkarabekir Mahallesi Dr. Gürkan Ceylan Caddesi üzerinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 2 otomobil ve bir motosikletle gelen şüpheliler bina önünde oturan üç kişiye silahlarla ateş açtı. Üç kişi mermilerden kendilerini korumak için park halindeki otomobilleri kendilerine siper etti. Saldırının ardından saldırganlar olay yerinden uzaklaştı. Saldırıya uğradığı iddia edilen üç kişi ise olay yerinden koşarak kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Saldırı sırasında park halindeki 2 otomobile çok sayıda kurşun isabet etti. Saldırıya uğrayan üç kişinin kaçtığı anlar işyerinin kamerası tarafından kaydedildi.

"EVİMDEYDİM SİLAH SESLERİNE AŞAĞIYA İNDİM"

Otomobiline kurşun isabet eden Mehmet Baş, "Dün akşam 01.00 sıralarında buradan üç tane araç geçerken birden ateş ediyorlar. Üç kişi benim aracın arkasına saklanıyor. Aracımı kullanmıyordum ve kaskosunu yaptırmamıştım. Bizim hiçbir şeyle alakamız yok. Ateş seslerine aşağıya indiğimde arabam bu haldeydi. Arabamda 18'e yakın kurşun izi var. İçinde ve dışında, arabam şuan kullanılamayacak halde. 50 bin liradan fazla zararım var. " dedi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI SALDIRI - Son Dakika

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