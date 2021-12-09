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GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN GENCİN AİLESİ O ANLARI ANLATTI - Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN GENCİN AİLESİ O ANLARI ANLATTI

09.12.2021 10:24

GAZİOSMANPAŞA'da, annesi ile birlikte teyzesini eve bıraktığı sırada silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Yunus Emre Duman'ın ailesi o anları anlattı.

GAZİOSMANPAŞA'da, annesi ile birlikte teyzesini eve bıraktığı sırada silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Yunus Emre Duman'ın ailesi o anları anlattı. Otomobil içinde o anda 5 kişi olduklarını ifade eden anne suçluların en ağır cezayı almasını istedi.

Olay, 5 Aralık Pazar günü, Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Duman teyzesini evine bırakmak için Gaziosmanpaşa'da annesi ve kız kardeşinin de bulunduğu otomobil ile seyir halinde olduğu sırada, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, kurşunların hedefi olan Yunus Emre Duman'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil, yol kenarında bulunan park halindeki otomobile çarparak durabildi. Silah seslerini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Duman'ı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Duman hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, çevredeki kameraların kayıtlarını inceleyerek saldırıyı 16 yaşındaki E.S.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Gözaltına alınan E.S., aracını aralarında husumet bulunan kişinin aracına benzettiği için Duman'ı vurduğunu söylediği kaydedildi. Polis ekiplerinin çalışmalarının devamında 6 kişi daha gözaltına alındı. E.S. (21) ile C.K, E.D, O.H, B.B. ve N.S. isimli yaşı küçük kişilerin olayla bağlantılı bulunduğu tespit edildi. 16 yaşındaki E.S.'nin üzerinden olayda kullandığı silah da ele geçirildi. Şüpheliler, polis merkezindeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

"HEP BAŞKALARINA ACIRDIK ŞİMDİ BAŞIMIZA GELDİ"

Saldırı anında otomobilde olan anne Saadet Duman ve kızı Aleyna Beyza Duman yaşadıklarını anlattı. Otomobil içinde 5 kişi olduklarını ifade eden anne Saadet Duman, "Misafirimiz vardı onu götürüyorduk yolu bitirmek üzereydik patlamalar oldu. Ne olduğumuzu anlamadık birden çocuğumun başı arkaya düştü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir yere çarpıp durduk. Ne denebilir, bunun tarifi yok. Cezalarının verilmesini istiyoruz. Biz bunu hak etmiyorduk. Başka çocukların canı yanmasın. Hep başkalarına acırdık şimdi başımıza geldi. Saldırının bizimle hiçbir bağı yok. Suçsuz yere bir insan bir insanı nasıl öldürebilir. Arabada 5 kişiydik olan oğluma oldu." dedi.

"BU İŞİN PEŞİNİ DE BIRAKMAYACAĞIZ"

Otomobilde olanlardan biri olan Yunus Emre Duman'ın kız kardeşi Aleyna Beyza Duman da olayın peşini bırakmayacaklarını ifade ederek, "Bu silahlanmaya 'dur' desinler, herkesin elinde silah var. Biz bu anı, onun yüz ifadesini ömür boyu unutamayacağız. Bu işin peşini de bırakmayacağız" şeklinde konuştu. Şehrin ortasında bu tür bir saldırının nasıl gerçekleştiğini soran baba Kemal Duman da, "Bu silahlar nasıl alınıyor nasıl satılıyor. Sokaktan geçen arabayı tarıyorlar. Şehrin ortasında nasıl böyle bir şey olur. İşlek bir caddede arabayı çapraz ateşe al tara, gencecik bir can orada annesinin kucağında can versin. Acımız çok büyük" diye konuştu.

GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN GENCİN AİLESİ O ANLARI ANLATTI
GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN GENCİN AİLESİ O ANLARI ANLATTI
GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN GENCİN AİLESİ O ANLARI ANLATTI
GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN GENCİN AİLESİ O ANLARI ANLATTI

Gaziosmanpaşa, Emre Duman, Otomobil, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN GENCİN AİLESİ O ANLARI ANLATTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN GENCİN AİLESİ O ANLARI ANLATTI - Son Dakika
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