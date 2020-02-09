Gaziosmanpaşa'da silahlı soygun: 17 bin lirayı alıp kaçtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da silahlı soygun: 17 bin lirayı alıp kaçtı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da silahlı soygun: 17 bin lirayı alıp kaçtı

6 saat önce

Gaziosmanpaşa'da maskeli ve silahlı bir şahıs, girdiği marketin kasasındaki 17 bin lirayı alarak kaçtı.

Gaziosmanpaşa'da silahlı soygun: 17 bin lirayı alıp kaçtı, System.String[]

Gaziosmanpaşa'da maskeli ve silahlı bir şahıs, girdiği marketin kasasındaki 17 bin lirayı alarak kaçtı.

Olay, Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1161. Sokak'ta saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki market çalışanı sabah marketi açarak paraların bulunduğu kasayı almak için alt kata indi. Bu sırada silahlı ve maskeli bir şahıs markete girdi. Aşağı kata inen şüpheli, market çalışanlarına silah doğrulatarak kasadaki paraları istedi. Marketin kasasından yaklaşık 17 bin lira alan şahıs, hızla koşarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, incelemede bulundu. Market çalışanları ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Aynı marketin daha önce de soyulduğu öğrenildi.

(Serdar Ünal - Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)

Gaziosmanpaşa, Karadeniz, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:00 Kaynak: İHA
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