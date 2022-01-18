Üye Girişi
Gaziosmanpaşa'da sırtladığı kombiyi böyle çaldı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da sırtladığı kombiyi böyle çaldı

18.01.2022 16:09

- Gaziosmanpaşa'da sırtladığı kombiyi böyle çaldı Boş dairenin kombisini sırtlayarak çalan hırsız güvenlik kamerası tarafından görüntülendi Gaziosmanpaşa'da bir hırsız, komşu binanın bahçesinden yan binadaki daireye girdi.

- Gaziosmanpaşa'da sırtladığı kombiyi böyle çaldı

Boş dairenin kombisini sırtlayarak çalan hırsız güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da bir hırsız, komşu binanın bahçesinden yan binadaki daireye girdi. Boş dairedeki kombiyi sırtlayarak çalan hırsız binadan çıkarken, hırsızlık anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saat 04.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir binayı gözüne kestiren şahıs, ilk önce komşu binanın kömürlüklerini kontrol etti. Burada bir şey bulamayan hırsız daha sonra bahçedeki duvarı aşarak giriş katta bulunan ve boş olan daireye girdi. Elindeki kesici malzemeyle dairedeki boruları kesen hırsız daha sonra duvardaki kombiyi alarak dışarı çıktı. Sabah erken saatlerde evini kontrol etmek için daireye giren ev sahibi ise gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Su borularının kesilmesi nedeniyle evini su basan daire sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemelerde hırsızın yan binanın bahçesinden gelerek boş olan daireye girdiği öğrenildi.

Hırsızın kombiyi taşıdığı anlar kamerada

Gece saatlerinde gerçekleşen hırsızlık olayında boş daireye giren hırsızın kombiyi sırtına yükleyerek taşıması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızın yan bahçeyi kullanarak daireye girdiğini kaydeden bina sakini İsmet Şanlan, "Yan taraftan binanın bahçesine giriyorlar. Yan binaya girdikten sonra dairenin kombisini ve boruları söküyorlar. Söktükten sonra diğer bahçeye geçip bizim binadan çıkıyorlar. Bizim binaya geçtikten sonra kombiyi alıyor. Kapıdan çıkıp omuzunda rahat bir şekilde yürüyerek gidiyor. Evi su basıyor aşağıda bulunan kömürlüklerin kapılarını kırıyorlar. Bir tanesini kırmış ötekisini kıramamış. Kıramadıkları için oradan da çıkmışlar ve çok rahat bir şekilde yapıyorlar bunları ve bu daha önce tekrarlandı" dedi. Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Gaziosmanpaşa'da sırtladığı kombiyi böyle çaldı
Gaziosmanpaşa'da sırtladığı kombiyi böyle çaldı
Gaziosmanpaşa'da sırtladığı kombiyi böyle çaldı
Gaziosmanpaşa'da sırtladığı kombiyi böyle çaldı
Gaziosmanpaşa'da sırtladığı kombiyi böyle çaldı
Gaziosmanpaşa'da sırtladığı kombiyi böyle çaldı
Gaziosmanpaşa'da sırtladığı kombiyi böyle çaldı

YORUMLAR
500

Gaziosmanpaşa, Polis, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da sırtladığı kombiyi böyle çaldı - Son Dakika


Bakkallar ve tekel bayilerden dondurma satmama kararı Bakkallar ve tekel bayilerden dondurma satmama kararı         
19:32
İmamoğlu'nun ardından bir metro isyanı da Zeydan Karalar'dan: Niye onaylamadığını bilmiyoruz İmamoğlu'nun ardından bir metro isyanı da Zeydan Karalar'dan: Niye onaylamadığını bilmiyoruz         
19:27
Beşiktaş'tan Karagümrük'e karşı cesur ilk 11 Beşiktaş'tan Karagümrük'e karşı cesur ilk 11         
19:23
Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi         
16:33
Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL         
15:53
Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde         
14:37
Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik         
14:03
Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi         
13:43
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03
İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım         
12:47
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28

Son Dakika Haberleri
19:31 Bakkallar ve tekel bayilerden dondurma satmama kararı
19:27 İmamoğlu'nun ardından bir metro isyanı da Zeydan Karalar'dan: Niye onaylamadığını bilmiyoruz
19:24 Ünlü avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı!
19:23 Beşiktaş'tan Karagümrük'e karşı cesur ilk 11
19:21 Konyaspor tribünlerinden görülmemiş pankart! Ahmet Çalık üstünden Serdar Gürler'e mesaj
18:46 Gaziantep-Yeni Malatya maçı yoğun kar yağışı sebebiyle ertelendi
18:29 Singapur'da yaşanan olayda, iş arkadaşı tecavüz etsin diye karısına uyuşturucu verdi
18:01 Eşini taciz eden şahsı, adliye çıkışı kurşun yağmuruna tuttu
17:54 Son Dakika: Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 5'i aştı, seans erken kapatıldı
17:44 İsmail Kartal'ın toplantıya yalnız çıkması taraftarları çıldırttı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 19:40:35. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da sırtladığı kombiyi böyle çaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement