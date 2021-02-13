Gaziosmanpaşa'da sokağa çıkma kısıtlaması unutuldu - Son Dakika

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Gaziosmanpaşa'da sokağa çıkma kısıtlaması unutuldu

Gaziosmanpaşa'da vatandaşlar meydana akın etti

Sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar, ekmek almak bahanesiyle meydana akın etti

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa meydanında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşların meydanda oluşturduğu yoğunluk şaşırttı. Oluşan kalabalık havadan görüntülenirken, bazı vatandaşların ekmek alma bahanesiyle gezmeye çıktıkları görüldü.

Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00'de başlamıştı. Pazartesi sabahına kadar sürecek kısıtlamaya rağmen bugün öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa Meydanında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlar, meydanda tur attı. Vatandaşların ATM önlerinde sosyal mesafesiz kuyruklar oluşturduğu görüldü. Kimi vatandaşlar köpeği ile dışarı çıkarken, kimisinin de çocuklarıyla meydanda dolaştığı gözlendi.

Meydanda arkadaşıyla birlikte dolaşan bir çocuk, "Hava almaya çıktım. Baya kalabalık, herkes benim gibi düşünüyordur. Hava aldım, birazdan gideceğim" diye konuştu.

Meydanda bankta oturan Erdal Taşpınar isimli vatandaş ise, "Çocuğu halk ekmeğe ekmek almaya gönderdim, onu bekliyorum. Cezai işlemler daha sıkı uygulanmalı, cezayı keseceksin kim olursan olsun" dedi.

Öte yandan meydandaki kalabalık drone ile havadan görüntülendi.