Gaziosmanpaşa'da sokak köpekleri anne ve çocuğuna saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziosmanpaşa'da sokak köpekleri anne ve çocuğuna saldırdı

07.06.2022 10:47
Gaziosmanpaşa'da sokak köpekleri anne ve çocuğuna saldırdı

GAZİOSMANPAŞA'da sokak köpekleri anne ve çocuğuna saldırdı.

GAZİOSMANPAŞA'da sokak köpekleri anne ve çocuğuna saldırdı. Çığlık atan kadının yardımına koşan mahalle sakinlerinin müdahalesi köpeklerin uzaklaşmasını sağladı.

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde bir grup sokak köpeği, evlerine yürüyen anne ve çocuğa saldırdı. Kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, yardıma koştu. Köpekler mahallelinin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Anne ve çocuğun yaşadığı korku dolu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde ise bir grup köpek saldırdıkları kediyi parçalayarak öldürdü. Kedinin çevresini saran köpekler, köşeye sıkıştırdıkları hayvanı ısırarak parçaladı. Güvenlik kamerasındaki görüntülerde, kedinin köpeğin ağzından kurtulmaya çabaladığı görülüyor.


Gaziosmanpaşa'da sokak köpekleri anne ve çocuğuna saldırdı
Gaziosmanpaşa'da sokak köpekleri anne ve çocuğuna saldırdı
Gaziosmanpaşa'da sokak köpekleri anne ve çocuğuna saldırdı
YORUMLAR
500
Pazarcıyı silahla yaralayan zanlı tutuklandı Pazarcıyı silahla yaralayan zanlı tutuklandı 4. Tokat Kitap Günleri başladı 4. Tokat Kitap Günleri başladı
Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da sokak köpekleri anne ve çocuğuna saldırdı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:37 İstanbullular dikkat! Serin havalar 16 Haziran'a kadar etkisini sürdürecek
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:12 Sağlıkçıların özlük ve mali haklarıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de: Şiddet cezaları ağırlaşacak, maaş artışlarına yönelik düzenleme gelecek
16:06 Çağla Şıkel'in attığı "tost" mesajıyla bir döneme damga vuran Şenol İpek, ünlü kadınlardan gelen teklifleri anlattı
15:54 Galatasaray, Sevilla'ya transferi gündemde olan Marcao'nun alternatifini İtalya'da buldu: Vlad Chiricheş
15:52 Tatil beldesinde skandal! Masaj bahanesiyle yaklaştığı İngiliz kadına, kocasının önünde tecavüz etti
15:44 Çavuşoğlu'ndan Miçotakis'e çok sert sözler: Atina yönetimi ağlamak konusunda çok başarılı, önce yazdığımız mektuplara adam gibi cevap verin
15:24 FOX TV'de şaşırtan ayrılık! Fulya Öztürk, yeni sezonda ekranlara gelmeyecek
15:08 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erciyes Üniversitesi öğrencilerine seslendi: İyi ki varsınız
15:00 Kadın futbol karşılaşmasında erkek oyuncu iddiası! Futbol Disiplin Kurulu harekete geçti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 16:48:16. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da sokak köpekleri anne ve çocuğuna saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement