Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde bir grup sokak köpeği, evlerine yürüyen anne ve çocuğa saldırdı. Kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, yardıma koştu. Köpekler mahallelinin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Anne ve çocuğun yaşadığı korku dolu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziosmanpaşa'da sokak köpekleri anne ve çocuğuna saldırdı - Son Dakika

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