Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında dövülen kadın: Ona saldırmadım, bana boruyla vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında dövülen kadın: Ona saldırmadım, bana boruyla vurdu - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında dövülen kadın: Ona saldırmadım, bana boruyla vurdu

6 saat önce

GAZİOSMANPAŞA'da sokak ortasında Faik Mutlu tarafından dövülen İpek Ç., ifadesinde,,"Boruyla bana vurmaya başladı.

Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında dövülen kadın: Ona saldırmadım, bana boruyla vurdu, System.String[]
GAZİOSMANPAŞA'da sokak ortasında Faik Mutlu tarafından dövülen İpek Ç., ifadesinde,,"Boruyla bana vurmaya başladı. Yere düştüm tekrar vurmaya başladı. Sonra polisler geldi şikayetçi oldum. Tekstilde çalıştığım için üzerimde makas vardı. Ona saldırmadım." dedi.

Savcılık tarafından ifadesi alınan Faik Mutlu, çıkarıldığı mahkemece 'basit yaralama' suçundan tutuklandı. Gaziosmanpaşa'da plastik boruyla dayak yerken cep telefonu görüntüleri ortaya çıkan biri 27 diğeri 31 yaşında iki oğlu bulunan İpek Ç'nin ise ifadesinde, "Oğlum bizim sokakta bulunan dürümcüde çalışıyor. O gün evden dışarı çıktığımda camdan baktığımda oğlumu dükkanda görmedim. Daha önce de Faik Mutlu'nun evine gittiği için 'oraya gitmiştir' diyerek ziline bastım. Oğlumu sordum. O da 'oğlun burada yok, onu eve almam' dedi. Sonra da ağır küfürler etmeye başladı. Bekle geliyorum aşağı' dedi. Sonra boruyla bana vurmaya başladı. Yere düştüm tekrar vurmaya başladı. Sonra polisler geldi şikayetçi oldum. Tekstilde çalıştığım için üzerimde makas vardı. Ona saldırmadım" dediği öğrenildi.

İKİ GÜN SONRA OĞLU DÖVMÜŞ

3 Ocak tarihinde yaşanan olay sonrası görüntüleri izleyen İpek Ç'nin  oğlunun da Faik Mutlu'yu sopayla dövdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan oğlunun da ifadesi sonrası serbest kaldığı öğrenildi.


- İstanbul
Gaziosmanpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:28 Kaynak: DHA
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