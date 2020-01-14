GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAK ORTASINDA KADINI SOPAYLA DÖVEN KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAK ORTASINDA KADINI SOPAYLA DÖVEN KİŞİ TUTUKLANDI

6 saat önce

GAZİOSMANPAŞA'da bir kadını sokak ortasında döven şüpheli Faik Mutlu, çıkarıldığı mahkemece 'basit yaralama' suçundan tutuklandı.

GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAK ORTASINDA KADINI SOPAYLA DÖVEN KİŞİ TUTUKLANDI, System.String[]

GAZİOSMANPAŞA'da bir kadını sokak ortasında döven şüpheli Faik Mutlu, çıkarıldığı mahkemece 'basit yaralama' suçundan tutuklandı.

Gaziosmanpaşa Küçükköy'de 3 Ocak'ta meydana gelen olayda elindeki sopayla bir kadını darp ettiği için gözaltına alınan şüpheli Faik Mutlu (50), Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne getirildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan Faik Mutlu, çıkarıldığı mahkemece 'basit yaralama' suçundan tutuklandı.


Gaziosmanpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:36 Kaynak: DHA
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