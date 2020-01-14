GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAK ORTASINDA KADINI SOPAYLA DÖVEN KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA'da bir kadını sokak ortasında döven şüpheli Faik Mutlu, çıkarıldığı mahkemece 'basit yaralama' suçundan tutuklandı.

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