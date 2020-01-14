Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kadını sopayla döven kişi tutuklandı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kadını sopayla döven kişi tutuklandı

6 saat önce

GAZİOSMANPAŞA'da bir kadını sokak ortasında döven şüpheli Faik Mutlu, çıkarıldığı mahkemece 'basit yaralama' suçundan tutuklandı.

Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kadını sopayla döven kişi tutuklandı, System.String[]
GAZİOSMANPAŞA'da bir kadını sokak ortasında döven şüpheli Faik Mutlu, çıkarıldığı mahkemece 'basit yaralama' suçundan tutuklandı.

Küçükköy'de 3 Ocak'ta meydana gelen olayda elindeki sopayla bir kadını darp ettiği için gözaltına alınan şüpheli Faik Mutlu (50), Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne getirildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan Faik Mutlu, çıkarıldığı mahkemece 'basit yaralama' suçundan tutuklandı.


- İstanbul
Gaziosmanpaşa Adliyesi, İstanbul, Küçükköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:37 Kaynak: DHA
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