Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kadını sopayla döven kişi tutuklandı - Son Dakika

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Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kadını sopayla döven kişi tutuklandı
6 saat önce
GAZİOSMANPAŞA'da bir kadını sokak ortasında döven şüpheli Faik Mutlu, çıkarıldığı mahkemece 'basit yaralama' suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:37 Kaynak: DHA
GAZİOSMANPAŞA'da bir kadını sokak ortasında döven şüpheli Faik Mutlu, çıkarıldığı mahkemece 'basit yaralama' suçundan tutuklandı.
Küçükköy'de 3 Ocak'ta meydana gelen olayda elindeki sopayla bir kadını darp ettiği için gözaltına alınan şüpheli Faik Mutlu (50), Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne getirildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan Faik Mutlu, çıkarıldığı mahkemece 'basit yaralama' suçundan tutuklandı.
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