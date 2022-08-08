GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAKTA SİLAH SESLERİ YANKILANDI; ATEŞE VERİLEN DÜKKAN ALEV ALEV YANDI- 2 - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAKTA SİLAH SESLERİ YANKILANDI; ATEŞE VERİLEN DÜKKAN ALEV ALEV YANDI- 2

08.08.2022 11:57
GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAKTA SİLAH SESLERİ YANKILANDI; ATEŞE VERİLEN DÜKKAN ALEV ALEV YANDI- 2

GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAKTA SİLAH SESLERİ YANKILANDI; ATEŞE VERİLEN DÜKKAN ALEV ALEV YANDI- 2 Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)- GAZİOSMANPAŞA'da şüpheli 2 kişi motosiklet dükkanını ateşe verirken, sokakta silah sesleri yükseldi.

GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAKTA SİLAH SESLERİ YANKILANDI; ATEŞE VERİLEN DÜKKAN ALEV ALEV YANDI- 2

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)- GAZİOSMANPAŞA'da şüpheli 2 kişi motosiklet dükkanını ateşe verirken, sokakta silah sesleri yükseldi. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, binada yaşayanlar korku ile kendini sokağa attı. Alev alev yanan dükkan itfaiye tarafından söndürüldü. Çevre sakinlerinin yaşadığı panik ise cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Olay, Karayolları Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz 2 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle 576. Sokak'ta bulunan motosiklet tamiri yapılan dükkanı ateşe verdi. İş yerinde yangın çıkarken, şüpheliler de silahla havaya ateş açtıktan sonra kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler tüm dükkanı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan dükkana müdahale etti. Polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

DÜKKAN ALEV ALEV YANDI

Olayın meydana geldiği sokakta oturan Eren Güngör, "Motosiklet dükkanı olarak kullanılıyordu. Yani normal motosikletli kuryeler geliyordu. Gece 03.00 sıralarında çatışma sesi geldi. Kimisi diyor ki molotof falan attılar. Kimisi diyor ki 2 kişi saldırmış herhalde. Yakalayamayınca dükkana sıkmışlar. Dükkan alev alev yandı. Aynı zamanda doğalgaz patlaması da gerçekleşti. Zaten görüyorsunuz camlar falan patladı" dedi.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

ALEVLER CEP TELEFONU KAMERASINDA

Motosiklet tamiri yapılan dükkanın yanma anları vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de dükkanın alev alev yandığı görülüyor. Alevleri gören vatandaşların panik içinde olduğu, bazı kişilerin de park halindeki otomobillerini kaçırdıkları görülüyor.

YORUMLAR
500
ÇÖP EVDEN KURTARILAN OĞLU CEM İÇİN YENİ EVE TAŞINIYOR ÇÖP EVDEN KURTARILAN OĞLU CEM İÇİN YENİ EVE TAŞINIYOR Bahçelievler'de evini basan saldırganın vurduğu Beyza hayatını kaybetti Bahçelievler'de evini basan saldırganın vurduğu Beyza hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Motosiklet, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAKTA SİLAH SESLERİ YANKILANDI; ATEŞE VERİLEN DÜKKAN ALEV ALEV YANDI- 2 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:46 Devlet Bahçeli, Uludere'ye giden Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi: Terör örgütünün kirli üslubunu seslendirmiştir
11:32 Galatasaray, aradığı 10 numarayı İngiltere'de buldu! West Ham United forması giyen Vlasic'in transferi için gaza basıldı
11:20 Yerli otomobil TOGG'un ilk prototip bataryası Gebze'deki Batarya Geliştirme Merkezi'nde üretildi
11:20 Çavuşoğlu, AB'ye Türkiye'nin gayretiyle çözüme kavuşan tahıl krizi üzerinden mesaj verdi: Türkiye, Avrupa'dır ve Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var
10:52 İsrail bombardımanında yaralanan Filistinli küçük kız: İsrail devlet bile değil onlar sadece çocuk katili
10:49 Dolar/TL kuru haftanın ilk iş günü 17,96 seviyesinde
10:49 MasterChef'in jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun giydiği kıyafetler sosyal medyada gündem oldu
10:49 Camdaki Kız'ın çapkın karakteri Sedat'a hayat veren Feyyaz Şerifoğlu, gönlünü haber spikeri Merve Dinçkol'a kaptırdı
10:46 İstanbul'da evini basan saplantılı sapık tarafından vurulan 16 yaşındaki Beyza, yaşama tutunamadı: Sözde koruma kararı vardı
10:37 Kanlar içinde girdiği apartmanda tüm kapıları çalıp "beni kurtarın" diye bağıran şahıs ortalığı ayağa kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 11:58:21. #1.13#
SON DAKİKA: GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAKTA SİLAH SESLERİ YANKILANDI; ATEŞE VERİLEN DÜKKAN ALEV ALEV YANDI- 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement