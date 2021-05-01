Gaziosmanpaşa'da sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

Olay, önceki gün saat 16.15 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası bilinmeyen bir araçla gelen kimliği belirsiz kişiler, sokakta yürüyen N.U.'ya silahla ateş açtı. N.U. yaralanırken, şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesin ardından N.U'yu hastaneye kaldırdı.

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