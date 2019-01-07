Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da "Sporda Şiddete Hayır" Etkinliği Düzenlendi

Gaziosmanpaşa'da "Sporda Şiddete Hayır" Etkinliği Düzenlendi

9 dakika önce

Küçükköyspor ve Yıldırım Bosnaspor arasında oynanan amatör lig maçı öncesi çıkan olaylarda hayatını kaybeden Küçükköyspor taraftarı Muhammet Yücel için iki kulübün yöneticileri, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Sporda Şiddete Hayır"...

Gaziosmanpaşa'da


Küçükköyspor ve Yıldırım Bosnaspor arasında oynanan amatör lig maçı öncesi çıkan olaylarda hayatını kaybeden Küçükköyspor taraftarı Muhammet Yücel için iki kulübün yöneticileri, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Sporda Şiddete Hayır" adlı etkinlikte bir araya geldi.

Görüntü dökümü:

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-Etkinlik öncesi başkan ve yöneticilerin içeri girişi

-Etkinlik öncesi toplu görüntüleri

-Basın açıklamaları

-Etkinlik sonrası katılımcıların toplu görüntüleri - Yavuz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:13 Kaynak: DHA

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