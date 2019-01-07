Gaziosmanpaşa'da "Sporda Şiddete Hayır" Etkinliği Düzenlendi
11 dakika önce
Küçükköyspor ve Yıldırım Bosnaspor arasında oynanan amatör lig maçı öncesi çıkan olaylarda hayatını kaybeden Küçükköyspor taraftarı Muhammet Yücel için iki kulübün yöneticileri, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Sporda Şiddete Hayır"...
Küçükköyspor ve Yıldırım Bosnaspor arasında oynanan amatör lig maçı öncesi çıkan olaylarda hayatını kaybeden Küçükköyspor taraftarı Muhammet Yücel için iki kulübün yöneticileri, Gaziosmanpaşa
Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta
, "Sporda Şiddete Hayır" adlı etkinlikte bir araya geldi. - Yavuz
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:44 Kaynak: DHA
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