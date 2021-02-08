Gaziosmanpaşa'da tabelanın otomobilin üzerine uçtuğu anlar kamerada - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da tabelanın otomobilin üzerine uçtuğu anlar kamerada

08.02.2021 23:03
Gaziosmanpaşa'da tabelanın otomobilin üzerine uçtuğu anlar kamerada

GAZİOSMANPAŞA'da, fırtına nedeniyle tabelanın otomobilin üzerine uçtuğu anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.

GAZİOSMANPAŞA'da, fırtına nedeniyle tabelanın otomobilin üzerine uçtuğu anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Gaziosmanpaşa 500 Evler Mahallesi'nde etkili olan fırtına bir sürücü kursunun tabelasını yerinden söktü. Tabelanın, bir otomobilin üzerine uçtuğu anlar saniye saniye vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.


- İstanbul
Gaziosmanpaşa'da tabelanın otomobilin üzerine uçtuğu anlar kamerada
Gaziosmanpaşa'da tabelanın otomobilin üzerine uçtuğu anlar kamerada
Gaziosmanpaşa'da tabelanın otomobilin üzerine uçtuğu anlar kamerada
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Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Fırtına, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da tabelanın otomobilin üzerine uçtuğu anlar kamerada - Son Dakika

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