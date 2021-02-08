Gaziosmanpaşa'da tabelanın otomobilin üzerine uçtuğu anlar kamerada

Gaziosmanpaşa 500 Evler Mahallesi'nde etkili olan fırtına bir sürücü kursunun tabelasını yerinden söktü. Tabelanın, bir otomobilin üzerine uçtuğu anlar saniye saniye vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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