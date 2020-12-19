GAZİOSMANPAŞA'DA TAKLİT ÜRÜN OPERASYONU - Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA'DA TAKLİT ÜRÜN OPERASYONU
19.12.2020 12:27
Haber: Alper KORKMAZ / Gaziosmanpaşa'da düzenlenen operasyonda, 13 bin 37 çift ayakkabı, 198 bin 820 adet yarı mamül ve aksesuar ile 4 bin 560 metre şerit etiket olmak üzere, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 500 bin lira olan taklit ürün ele geçirdi.
Haber: Alper KORKMAZ/ Gaziosmanpaşa'da düzenlenen operasyonda, 13 bin 37 çift ayakkabı, 198 bin 820 adet yarı mamül ve aksesuar ile 4 bin 560 metre şerit etiket olmak üzere, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 500 bin lira olan taklit ürün ele geçirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'daki işyerinde taklit ürün üretimi ve satışı yapıldığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipleri taklit olduğu tespit edilen 13 bin 37 çift ayakkabı, 198 bin 820 adet yarı mamül ve aksesuar ile 4 bin 560 metre şerit etiket olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 500 bin lira olan taklit ürün ele geçirdi. Operasyonda adreste taklit ürün satışı yapan kişiye, "6769 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.
Görüntü dökümü
----------------
-Polis kamerasından polis baskın anı görüntüleri
Son Dakika Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar Seren Serengil yıllar sonra itiraf etti: Kerem Tunçeri ile 1 yıl aşk yaşadık 8 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep'te koronavirüs yoğun bakım servisindeki patlama sonrası ilk görüntüler 5 gün ayrı kalan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti barıştı Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! "Sen de pozitif olacaksın" deyip yüzüne tükürmüş Amasyalı köylüler, devlet desteğiyle kurdukları besi çiftliğinde 6 yıldır üretim hayalini gerçekleştiremiyor En pahalı taksi yolculuğu! Kısıtlamayı hiçe sayan kadın tavırlarıyla çileden çıkardı Boğaz'daki otelin icradan satılmasının ardından Ahu Aysal'dan ilk açıklama: Olan oldu, geriye bakamayız