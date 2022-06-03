GAZİOSMANPAŞA'DA TAKSİ İLE KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 3 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİOSMANPAŞA'DA TAKSİ İLE KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 3 YARALI

03.06.2022 07:25
GAZİOSMANPAŞA'DA TAKSİ İLE KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 3 YARALI

Gaziosmanpaşa'da sabah saatlerinde seyir halindeki bir taksi ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da sabah saatlerinde seyir halindeki bir taksi ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralananlar ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Bekdemir kullandığı 42 CAH 74 plakalı kamyonet ile Hüseyin Yavuz'un kullandığı 34 TFM 98 plakalı taksi Kemal Şeker Bulvarı ile Hekimsuyu Caddesi kesişiminde henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası taksi şoförü Yavuz ile ismi öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı. Kamyonet sürücüsü şans eseri yara almazken, beraberinde ki Olcay Çetinkaya yaralandı.  Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.  Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak çevre hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekipleri de kazaya karışan taksi ile kamyonet üzerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kamyonet ile taksi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

GAZİOSMANPAŞA'DA TAKSİ İLE KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 3 YARALI
GAZİOSMANPAŞA'DA TAKSİ İLE KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 3 YARALI
GAZİOSMANPAŞA'DA TAKSİ İLE KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 3 YARALI
GAZİOSMANPAŞA'DA TAKSİ İLE KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 3 YARALI
YORUMLAR
500
Gaziosmanpaşa'da acele eden taksi ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı Gaziosmanpaşa'da acele eden taksi ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı Evine boyaya gittiği kadına taciz içerikli mesajlar gönderdi! Olanları duyan koca sokağı savaş alanına çevirdi Evine boyaya gittiği kadına taciz içerikli mesajlar gönderdi! Olanları duyan koca sokağı savaş alanına çevirdi
Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİOSMANPAŞA'DA TAKSİ İLE KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 3 YARALI - Son Dakika


Son Dakika
00:54 Batman'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti
00:44 Ablasına veda mesajı ile konum attı, polis ekipleri doktoru ağaca asılı halde buldu
00:41 2018 seçimleriyle son anket kıyaslandı! Aydın'da AK Parti puan kaybederken İYİ Parti oylarını ikiye katladı
00:35 İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'dan gensoru önergesi verilmesi halinde istifa resti
00:28 Fransa'da başörtülü kadını restorana almayan kişi mahkemede yargılanacak
00:15 Pakistan'da akaryakıt zammı öncesi binlerce vatandaş istasyona akın etti
23:59 Dışişleri, yaptığı telefon görüşmesinde ABD'ye sınır ötesi operasyonu hakkında net mesajlar verdi
23:46 Rusya gıda krizini önlemek için tek bir şart sundu: Denizi mayınlardan temizleyin
23:08 NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye çıkışı: Endişeleri ele almalı ve sonra ileriye doğru ortak bir yol bulmalıyız
22:23 Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Süper Lig'e çıkan son takım oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 07:38:06. #1.11#
SON DAKİKA: GAZİOSMANPAŞA'DA TAKSİ İLE KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 3 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement