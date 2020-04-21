Gaziosmanpaşa'da taksinin altında sıkışan kediyi belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da bir ticari taksinin alt kısmına girerek sıkışan minik kedinin yardımına belediye ekipleri koştu. Gaziosmanpaşa Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerince kurtarılan kedi, hayvan sığınma evine götürüldü.



Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa Meydanı'nda yaşandı. Bir ticari taksinin alt kısmına ısınmak için girdiği tahmin edilen minik bir kedi sıkıştı. Kedinin sesini duyan taksici, durumu Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne bildirdi. Olay yerine gelen Gaziosmanpaşa Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri minik kediyi kurtarmak için seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucundan sıkıştığı yerden çıkartılan minik kedi, tedavisi yapılmak üzere geçici havyan sığınma evine götürüldü. - İSTANBUL