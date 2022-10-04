GAZİOSMANPAŞA'DA TAKSİYE ÇARPTIĞI OTOMOBİLİYLE KAÇTI

GAZİOSMANPAŞA'da, sürücüsünün sokağa kontrolsüz girdiği otomobil, taksiyle kafa kafaya çarpıştı. Sürücü, çarptığı otomobiliyle kaçarken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçen cumartesi günü Yeni Mahalle'de meydana geldi. Caddede ilerlerlerken sürücüsünün ara sokağa kontrolsüz bir şekilde döndüğü otomobil, karşısına çıkan 34 TAJ 30 plakalı taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası sürücü kaza yaptığı otomobiliyle durmayarak, kaçtı. Taksi şoförü ile çevredekiler kaçan sürücünün peşinden bir süre koştu.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki aracın kafa kafaya çarpıştığı, sürücünün otomobiliyle kaçtığı taksi şoförü ile bir bir grubun aracın arkasından koştukları görülüyor.