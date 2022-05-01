Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa'da taraftarın otomatik silahla sevinci faciaya davetiye çıkardı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa'da taraftarın otomatik silahla sevinci faciaya davetiye çıkardı

01.05.2022 02:31

Son dakika haberi... GAZİOSMANPAŞA'da otomobilin üzerine çıkarak çevreye otomatik silahla ateş eden taraftar, faciaya davetiye çıkardı.

GAZİOSMANPAŞA'da otomobilin üzerine çıkarak çevreye otomatik silahla ateş eden taraftar, faciaya davetiye çıkardı. Taraftar tam otomobilden inerken patlayan silah, çevredekileri kaçışmasına neden oldu.

Karadeniz Mahallesi'nde Trabzonsporlu taraftarların sevinç gösterileri sırasında inanılmaz görüntüler ortaya çıktı. Otomobilin üzerine çıkan bir taraftar, otomatik silahla art arda ateş etti. Taraftar tam ineceği sırasında dengesini kaybederek düşerken, silah tekrar ateş aldı. Bu sırada çevredekiler korku ile kaçtı. Olayda yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Yaşanan olay cep telefonu kayıtlarına yansıdı.


Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa'da taraftarın otomatik silahla sevinci faciaya davetiye çıkardı
Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa'da taraftarın otomatik silahla sevinci faciaya davetiye çıkardı
Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa'da taraftarın otomatik silahla sevinci faciaya davetiye çıkardı
Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa'da taraftarın otomatik silahla sevinci faciaya davetiye çıkardı
Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa'da taraftarın otomatik silahla sevinci faciaya davetiye çıkardı
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Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa'da taraftarın otomatik silahla sevinci faciaya davetiye çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa'da taraftarın otomatik silahla sevinci faciaya davetiye çıkardı - Son Dakika
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