Gaziosmanpaşa'da tartıştığı Dadaş Aras'ı 6 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal hakkında mütalaa açıklandı. Uysal'ın "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Hakaret", "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" ve "Silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından toplamda 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziosmanpaşa'da tartıştığı Dadaş Aras'ı 6 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal hakkında mütalaa açıklandı. - Son Dakika