GAZİOSMANPAŞA'DA TELEFON DOLANDIRICILIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİOSMANPAŞA'DA TELEFON DOLANDIRICILIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

12.03.2022 09:51

Gaziosmanpaşa'da, kendisini kurumsal bir firmanın yetkilisi olarak tanıttığı telefoncuyu, 57 bin lira değerinde 8 cep telefonu dolandırdığı belirlenen Volkan Y. gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa'da, kendisini kurumsal bir firmanın yetkilisi olarak tanıttığı telefoncuyu, 57 bin lira değerinde 8 cep telefonu dolandırdığı belirlenen Volkan Y. gözaltına alındı. Şüphelinin telefoncuyu dolandırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'ndeki telefoncu dükkanına 4 Mart günü gelen bir kişi, kendisini kurumsal bir firmanın yetkilisi olarak tanıttı. İş yeri sahibi R.D. ve Ö.D.'nin güvenini kazandıktan sonra 6 bin 350 lira değerinde 2 cep telefonu satın alan şüpheli, ödemeyi internet bankacılığı uygulaması üzerinden yaptığını bildirdi. Düzenlediği sahte dijital dekontu da iş yeri sahiplerine göndererek, ödemeyi yaptığına ikna etti. İki gün sonra aynı iş yerine tekrar gelen şüpheli, bu yöntemle 51 bin 500 lira değerinde 6 adet cep telefonu daha aldı. Şüpheli iş yeri sahibi R.D. ile birlikte bir bankanın şubesine giderek, kurumsal hesap bile açtırdı. Bu hesaba gelecek ödeme için yeni telefon siparişi veren kişiden iş yeri sahipleri bu sefer şüphelendi. Bankayı telefonla arayan iş yeri sahibi R.D., hiçbir telefon için ödeme yapılmadığını öğrendi. R.D., şüphelini çalıştığını belirttiği kurumsal firmayı da aradı ve orada da hiç çalışmadığı belgisini edindi. Dolandırıldığını anlayan iş yeri sahibi R.D., durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelinin Volkan Y., olduğunu belirledi. Ekipler, Sarıgöl Mahallesi'ndeki evinde Volkan Y.'yi gözaltına aldı. Polis merkezine getirilen Volkan Y., işlemlerinin adında serbest bırakıldı. Şüphelinin iş yerindeki anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin sürekli telefonda konuşarak, iş yerinde dolaştığı görülüyor.

GAZİOSMANPAŞA'DA TELEFON DOLANDIRICILIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
GAZİOSMANPAŞA'DA TELEFON DOLANDIRICILIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
GAZİOSMANPAŞA'DA TELEFON DOLANDIRICILIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
GAZİOSMANPAŞA'DA TELEFON DOLANDIRICILIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

YORUMLAR
500
İnşaattan uzatma kablolarını çalan şüpheliler yakalandı İnşaattan uzatma kablolarını çalan şüpheliler yakalandı İzmir'deki kan davası cinayetinin zanlısı tutuklandı İzmir'deki kan davası cinayetinin zanlısı tutuklandı

İnternet Bankacılığı, Gaziosmanpaşa, Polis, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİOSMANPAŞA'DA TELEFON DOLANDIRICILIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Son Dakika


Son Dakika
10:04 Şeytanın aklına gelmez: Kaçakçılıklarını gizlemek için kazdıkları yere 'kimyasal atık' tabelası astılar
10:00 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu o soruyu yanıtladı: Lavrov'la gerginlik mi yaşadınız? Bakan yanıtladı: Şakalaştık!
09:37 Restoranı için kağıt bardak yaptırdı! Kargodan almaya giderken hayatını şokunu yaşadı
09:35 Az daha canlarından oluyorlardı! Kağıt deposunda ısınmak için kağıt yaktılar ve olanlar oldu!
22:33 Burası bombalanan Mariupol! Bu caminin bodrumunda 34'ü çocuk 86 Türk günlerdir mahsur! Çıkamıyorlar
09:20 Zelenski, belediye başkanının kaçırılmasını doğruladı ve Rus annelere seslendi: Oğullarınızı savaşa göndermeyin!
09:01 Savaşın 17. günü: Ukrayna, Kiev yakınlarında konuşlanan Rus tanklarını yok etti
08:59 Lolipop beğenildi mi, beğenilmedi mi? Gülşen'in yeni klibi konusunda kafalar karışık
08:56 Türkiye savaş krizini fırsata çeviriyor: 5 bin şirket Türkiye'ye davet edildi! Putin de tedarik için Türkiye'ye yöneldi
08:56 Yavaş'ın "Dolmuşçuların talebini karşılayamayız" sözlerinin ardından Bursa Büyükşehir'den dikkat çeken çıkış: 20 milyon TL destek sağladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 10:11:48. #1.13#
SON DAKİKA: GAZİOSMANPAŞA'DA TELEFON DOLANDIRICILIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement