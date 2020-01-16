GAZİOSMANPAŞA'DA TIR'IN ALTINDA KALAN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ - Son Dakika
Son Dakika Güncel GAZİOSMANPAŞA'DA TIR'IN ALTINDA KALAN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ - Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA'DA TIR'IN ALTINDA KALAN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

7 saat önce

Şahin BOZKURT/ GAZİOSMANPAŞA'da TIR'ın altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

GAZİOSMANPAŞA'DA TIR'IN ALTINDA KALAN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ, System.String[]

Şahin BOZKURT/ GAZİOSMANPAŞA'da TIR'ın altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. TIR şoförü gözaltına alındı.

Olay saat 15.00 sıralarında Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1084 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre annesiyle birlikte pazara giden 5 yaşındaki Fatmanur Asan, annesinin elinden kurtularak yola fırladı. Kız çocuğu bu sırada yoldan geçen 34 EK 1125 plakalı TIR'ın altında kaldı. Olayı görenler hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. TIR'ın sürücüsü ekipler tarafından gözaltına alındı. 5 yaşındaki Fatmanur Asan'ın cansız bedeni olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından 500 Evler Mezarlığı gasilhanesine kaldırıldı.

"HALAM ÇOK KÜÇÜKSÜN"

Kız çocuğunun ölüm haberini alan yakınları olayın yaşandığı sokağa gelerek gözyaşı döktü. Fatmanur'un tabut içindeki cansız bedeni cenaze aracına konulurken yakınları ağıtlar yaktı. Küçük kızın halası "Halam bu hiç yakışmadı. Daha çok küçüksün halam" diye gözyaşı döktü.

Görüntü Dökümü:

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5 yaşındaki çocuğun altında kaldığı TIR

Polis ekipleri

Olay yeri incelemenin incelemeleri

Sokakta toplanan kalabalık

Tabutun cenaze aracına koyulması

Halanın ağıtlar yakarak ağlaması

Genel ve detay görüntüler


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:45 Kaynak: DHA
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