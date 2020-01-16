Gaziosmanpaşa'da tır'ın altında kalan çocuk öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da tır'ın altında kalan çocuk öldü - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da tır'ın altında kalan çocuk öldü

7 saat önce

GAZİOSMANPAŞA'da TIR'ın altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

GAZİOSMANPAŞA'da TIR'ın altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay saat 15.00 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre annesinin elini bırakarak yola çıkan 5 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Gaziosmanpaşa'da tır'ın altında kalan çocuk öldü

Barbaros Hayrettin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:18 Kaynak: DHA
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