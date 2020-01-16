Son Dakika › Güncel › Gaziosmanpaşa'da tır'ın altında kalan çocuk öldü - Son Dakika
Gaziosmanpaşa'da tır'ın altında kalan çocuk öldü
13 dakika önce
GAZİOSMANPAŞA'da TIR'ın altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:40 Kaynak: DHA
GAZİOSMANPAŞA'da TIR'ın altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay saat 15.00 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre annesinin elini bırakarak yola çıkan 5 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.
Son Dakika Kaynar suyun içine düştü, ertesi gün kahvaltı masasında fenalaştı Acil iniş yapan uçak yakıtını okulun üstüne boşalttı: 23 yaralı Dünyada çocuk yetiştirmek için en uygun ülkeler belli oldu Hayatına son veren hemşire, ölmeden önce eşiyle görüntülü konuşmuş