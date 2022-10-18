Son dakika haber: Gaziosmanpaşa'da tırabzan hırsızı kamerada

GAZİOSMANPAŞA'da bir binanın merdiven tırabzanlarını kopararak çalan hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da geçen hafta gece saatlerinde bir binanın önüne şüpheli bir kişi gelerek etrafı kontrol etti. Daha sonra binanın alüminyum tırabzanlarını sökerek çaldı. O anlar ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir binanın merdivenlerine oturan şüpheli etrafı kontrol etti. Etrafta kimsenin olmadığını görünce de merdiven tırabzanlarını tek tek söktü. Söktüğü alüminyum tırabzanları çalan şüpheli olay yerinden uzaklaştı. Sabah merdivenlerde tırabzanların olmadığını gören apartman sakinleri, binanın güvenlik kameralarını inceleyince büyük şok yaşadı. Tırabzanların sökülerek çalındığını gördü.