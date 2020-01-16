Gaziosmanpaşa'da tırın altında kalan kız çocuğu öldü - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da tırın altında kalan kız çocuğu öldü

6 saat önce

Gaziosmanpaşa'da tırın altında kalan kız çocuğu hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa'da tırın altında kalan kız çocuğu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1082. Sokak'ta, annesiyle pazardan dönen ismi henüz öğrenilemeyen 5 yaşındaki kız çocuğu, ebeveyninin elini bırakarak yola doğru koşmaya başladı.

Bu sırada sokaktan geçen 34 EK 1125 plakalı tırı fark edemeyen çocuk, aracın altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, incelemede çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Gaziosmanpaşa'da tırın altında kalan kız çocuğu öldü

Barbaros Hayrettin, Gaziosmanpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:11 Kaynak: AA
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