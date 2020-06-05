Gaziosmanpaşa'da toplu taşıma araçları denetlendi - Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA'da toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde ayakta yolcu taşıyan bir minibüs sürücüsüne 3 bin 180 lira ceza kesildi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye normalleşme sürecine girerken, İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla toplu taşıma araçlarına yönelik yeni düzenlemeler yapıldı. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, mesai saatinin bitmesiyle Cebeci Caddesi'nde minibüs ve halk otobüslerine denetim yaptı. Ekipler, minibüs ve otobüsleri durdurarak hem sürücüleri hem de yolcuları koronavirüse karşı alınan önlemlerle ilgili uyardı. Denetimlerde ayakta yolcusu bulunan bir minibüs sürücüsüne 3 bin 180 lira para cezası uygulandı.

- İstanbul