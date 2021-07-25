Gaziosmanpaşa'da otomobil karşıya geçen yayalara çarptı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

İstanbul Gaziosmanpaşa'da hatalı sollama yapan otomobil, kontrolden çıkarak karşıdan karşıya geçen yayalara çarptı. Kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmeye çalışıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Hoca Ali Aslan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, önündeki otomobili geçmek için sollama yapan Batuhan K. kontrolündeki 34 BNE 733 plakalı araç, karşıdan karşıya geçen 3 kişiye çarptı. Aracın çarpmasıyla şahıslardan birinin havaya savrularak otomobilin camına düştüğü, diğer 2 kişinin ise yol kenarına savrulduğu öğrenildi. Sürücü Batuhan K., kazanın şokuyla uzun süre araçtan çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis, kazanın meydana geldiği caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araç sürücüsüne linç girişimi

Sollama yaparak önündeki aracı geçen ve 3 kişiye çarpan araç sürücüsü Batuhan K.'yi çevredeki vatandaşlar linç etmeye çalıştı. Öfkeli kalabalığı çevredeki diğer vatandaşlar sakinleştirdi.

Kazayı gören mahalle sakini Cebrail Akıcı, "Araba süratli bir şekilde caddeden girdi. Önünde bir araba vardı. Sol geçti. Gaza yüklendi. Gaza yüklendiği an, yolda kenarda yürüyen 3 kişiye birlikte çarptı. Birini ön kaputtan ön cama vurup arkaya attı. Öbür kişileri de yana fırlattı. Sürücüye hiçbir şey yapmadılar. Sadece abisi bir iki tane tokat attı. Ondan sonra sürücüyü koruma altına aldılar. Yaralıların durumu ağır. Bir tanesi beyin kanaması, iç kanama geçirebilir. Bir kişi daha vardı. O kaçtı" dedi. - İSTANBUL