GAZİOSMANPAŞA'DA TÜFEKLE ONLARCA KİŞİNİN ARASINDA ATEŞ AÇAN KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika
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GAZİOSMANPAŞA'DA TÜFEKLE ONLARCA KİŞİNİN ARASINDA ATEŞ AÇAN KİŞİ YAKALANDI

01.05.2022 23:53

Şampiyonluk sevincine gölge düşürecek facianın eşiğinden dönülen görüntüdeki kişi gözaltına alındı.

Şampiyonluk sevincine gölge düşürecek facianın eşiğinden dönülen görüntüdeki kişi gözaltına alındı.

Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) - GAZİOSMANPAŞA'da otomobilin üzerine çıkarak çevreye otomatik tüfekle ateş eden kişi yakalandı.

Karadeniz Mahallesi'nde Trabzonsporlu taraftarların sevinç gösterileri sırasında inanılmaz görüntüler ortaya çıktı. Otomobilin üzerine çıkan bir taraftar, otomatik tüfekle art arda ateş etti. Taraftar tam ineceği sırasında dengesini kaybederek düşerken, silah tekrar ateş aldı. Bu sırada çevredekiler korku ile kaçtı. Olayda şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Görüntüler üzerine polis harekete geçti. Yapılan incelemede şüphelinin olayı gerçekleştirmeden önce oto yıkamacıya girdiği tespit edilmiştir. Kimlik bilgileri belirlenen M.O.(23) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin yanında otomatik silah da ele geçirildi.

Şüpheli hakkında 'Genel Güvenliği Tehlikeye Sokmak" ve 'Meskün Mahalde Ateş Etmek" suçlarından adli işlem başlatıldı

GAZİOSMANPAŞA'DA TÜFEKLE ONLARCA KİŞİNİN ARASINDA ATEŞ AÇAN KİŞİ YAKALANDI
GAZİOSMANPAŞA'DA TÜFEKLE ONLARCA KİŞİNİN ARASINDA ATEŞ AÇAN KİŞİ YAKALANDI
GAZİOSMANPAŞA'DA TÜFEKLE ONLARCA KİŞİNİN ARASINDA ATEŞ AÇAN KİŞİ YAKALANDI
GAZİOSMANPAŞA'DA TÜFEKLE ONLARCA KİŞİNİN ARASINDA ATEŞ AÇAN KİŞİ YAKALANDI

YORUMLAR
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Karadeniz, Polis, Silah, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİOSMANPAŞA'DA TÜFEKLE ONLARCA KİŞİNİN ARASINDA ATEŞ AÇAN KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika


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