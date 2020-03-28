Gaziosmanpaşa'da tüm sokaklar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Gaziosmanpaşa Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı önlemlerini her geçen gün artırıyor.

İlçe genelinde kamu hizmet binaları, sağlık kurumları, ibadethaneler, okul, park, ve meydanlarda ilaçlama çalışmasını sürdüren ekipler, cadde ve sokaklarda da dezenfekte çalışması başlattı.

Çalışmalarda kapsamında yollar, kaldırımlar, çöp konteynerleri ve apartman girişleri süpürülüp yıkanıyor, ardından insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı onaylı özel solüsyonlarla ilaçlanıyor. Çalışmalar tüm sokaklarda periyodik olarak devam ediyor. Bunun yanı sıra otobüs ve taksi durakları ile minibüsler de ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, belediye olarak tüm birimlerle koronavirüse karşı teyakkuz halinde olduklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığının belirlediği tedbirler kapsamında ilçe genelinde çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini vurgulayan Usta, şunları kaydetti:

"Bütün ibadethanelerimizi, meydanlarımızı, okullarımızı, parklarımızı, kamu hizmet binalarımızı, sokaklarımızı ve toplu taşıma araçlarını gece gündüz ilaçlayarak dezenfekte ediyoruz. Diğer bir yandan zabıta ekiplerimizle birlikte özellikle gıda ve hijyen ürünü satış noktalarında sürekli denetimler yaparak fiyat artışlarını kontrol altında tutuyoruz."