Gaziosmanpaşa'da Türk ve mülteci kadınlar birlikte üretiyor - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da Türk ve mülteci kadınlar birlikte üretiyor

19.01.2021 15:34

Gaziosmanpaşa'da Türk ve mülteci kadınlar birlikte üretiyor Yenilikçi ve girişimci kadınların zaferi Kadınlardan aile ekonomilerine katkı Gaziosmanpaşa Belediyesi, kadınların niteliklerini ve istihdam edilebilirliklerini geliştirerek, ekonomik ve sosyal yönden bütünleşmesini sağlamak...

Gaziosmanpaşa'da Türk ve mülteci kadınlar birlikte üretiyor

Yenilikçi ve girişimci kadınların zaferi

Kadınlardan aile ekonomilerine katkı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi, kadınların niteliklerini ve istihdam edilebilirliklerini geliştirerek, ekonomik ve sosyal yönden bütünleşmesini sağlamak amacıyla "Yenilikçi Girişimci Kadınların Desteklenmesi Projesi"ni hayata geçirdi. Proje kapsamında Türk ve mülteci kadınlar birlikte üreterek aile ekonomilerine destek sağlıyor.

Mekan ve eğitmenler Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından, gerekli malzeme ve makinalar da WALD tarafından yurt dışı hibe fonlarıyla sağlanarak hayata geçirilen proje dahilinde; belediyenin mutfak ve dikiş atölyelerinde kadınlara uzmanlar tarafından eğitimler verildi. Sonraki aşamada ürettikleri ürünler, katılımcılar tarafından dijital pazarlarda ve Gaziosmanpaşa Belediyesi El Sanatları Satış Ofislerinde satışa sunuluyor. İlk etapta 30 kadının yaralandığı projede bu yılsonuna kadar 200 kadının hayatına dokunulması hedefleniyor. Satışlardan elde edilen gelirle kadınlar, aile bütçelerine ve ekonomiye katkı sağlıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğinde yürütülen proje, yenilikçi ve girişimci 15 Türk ve 15 mülteci kadın ile birlikte gerçekleştirildi.

"Aile ekonomisinden daha çok kültürlerin kaynaşmasına katkı sağlayan bir çalışmaydı"

Projenin lansman toplantısı Zat-ı Gül Hanım Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Lansman toplantısına Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, projede yer alan kadınlar ve çok sayıda davetli katıldı. Katılımcılara seslenen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta "Aile ekonomisinden daha çok kültürlerin kaynaşmasına katkı sağlayan bir çalışmaydı. 2020 yılına Gaziosmanpaşalı kadınlarımız damgayı vurdu. Pandemi zorlukları aşıldı. Türk kadınlarımızla mülteci kadınlarımız güzel bir dayanışma örneğini ortaya koydu. Hem kendi el emeklerini burada sergiliyorlar. Hem de aynı zamanda iki kültürün kaynaşmasını güzel bir örneğini ortaya koymuş oldular" dedi.

"7 yıl pazarcılık yaptım"

Eski pazarcı olan Yasemin Sezgin " Bu proje Gaziosmanpaşa Belediyesinin düzenlediği bir projeydi. Dönüşüm mutfağında hazırlanıyoruz. Bayanlarla birlikte makarna, pancarlı, havuçlu her türlüsünü yapıyoruz. Çevremize yakınlarımıza satıyoruz. 7 yıl pazarcılık yaptım. Yapamazsın dediler ama ben 7 yıl yaptım" dedi.

Gaziosmanpaşa'da Türk ve mülteci kadınlar birlikte üretiyor
Gaziosmanpaşa'da Türk ve mülteci kadınlar birlikte üretiyor
Gaziosmanpaşa'da Türk ve mülteci kadınlar birlikte üretiyor
Gaziosmanpaşa'da Türk ve mülteci kadınlar birlikte üretiyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Gaziosmanpaşa'da Türk ve mülteci kadınlar birlikte üretiyor - Son Dakika


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