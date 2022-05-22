Gaziosmanpaşa'da "Uçurtma Şenliği" renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziosmanpaşa'da "Uçurtma Şenliği" renkli görüntüler oluşturdu

22.05.2022 15:29

Gaziosmanpaşa'da "Uçurtma Şenliği" renkli görüntüler oluşturdu Gaziosmanpaşa'da düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntüler oluşturdu.

Gaziosmanpaşa'da "Uçurtma Şenliği" renkli görüntüler oluşturdu

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntüler oluşturdu. Şenliğe katılan çocuklar aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından "Uçurtma Şenliği" etkinliği düzenlendi. Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi'nde düzenlenen şenliğe birçok vatandaş katılım sağladı. Çocuklarıyla birlikte şenliğe katılan aileler doyasıya eğlendi. Şenlikte uçurtma uçuran çocuklar renkli görüntülere sahne oldu. Gökyüzünü uçurtmalarla kaplayan çocuklar keyifli vakit geçirdi. Etkinlikte uçurtmanın yanı sıra; çocuk oyunları ve sulu boyada yapıldı. Şenliğe katılan vatandaşlara patlamış mısır, içecekler ve pamuk şeker dağıtıldı.

"Çocuklarımızda eğleniyorlar"

Ailecek Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi'ne pikniğe gelen Saniye Akın, "Ailecek geldik. Şenlikten haberimiz yoktu. Piknik için gelmiştik buraya. Çok güzel oldu. Çocuklarımızda eğleniyorlar şu an atölyedeler. Çok beğenerek geliyoruz zaten buraya. Uçurtma uçuramadık. Haberimiz yoktu çünkü. Buraya bilmeyerek geldik. Katılamadık o yüzden" ifadelerini kullandı.

"Çok eğleniyoruz"

Kızlarıyla birlikte etkinliğe katılarak eğlendiklerini dile getiren Emine Çetin, "Kızlarımla birlikte geldim. Çok eğleniyoruz. Uçurtma uçurduk, piknik yaptık. Şimdi de pamuk şeker alacağız. Çok eğleniyoruz" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımla birlikte güzel vakit geçiriyoruz"

Çocuklarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirdiğini belirten Ali Çıldır ise, "Eşim ve çocuklarımla geldik. Uçurtma uçurmaya çalışıyoruz açıkçası çok eğleniyoruz çocuklarımla birlikte güzel bir vakit geçiriyoruz. İlk etapta biraz uçurduk sonra çok heveslendik ama devamında uçuramadık. Uçurtmayı bir iki denemeden sonra bırakıp diğer etkinliklere katılmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Gaziosmanpaşa'da Uçurtma Şenliği renkli görüntüler oluşturdu
Gaziosmanpaşa'da Uçurtma Şenliği renkli görüntüler oluşturdu
Gaziosmanpaşa'da Uçurtma Şenliği renkli görüntüler oluşturdu
Gaziosmanpaşa'da Uçurtma Şenliği renkli görüntüler oluşturdu

YORUMLAR
500
Girlevik Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu Girlevik Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu Gaziosmanpaşa Şehit Sezer Yüksel Parkı hizmete açıldı Gaziosmanpaşa Şehit Sezer Yüksel Parkı hizmete açıldı
Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Uçurtma Şenliği, Gaziosmanpaşa, piknik, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Gaziosmanpaşa'da 'Uçurtma Şenliği' renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika


Son Dakika
15:29 25 yaşındaki anne, 6 yaşındaki kızını parçalara ayırarak öldürdü
15:18 Turuncu listede aranan "Mirza" kod adlı PKK'lı terörist Ayhan İnalhan öldürüldü
15:10 Bebeğinin üşümemesi için ısıtıcıyı açtı, evi kısa sürede alevler sardı
15:06 WhatsApp iOS 10 ve iOS 11 işletim sistemleri desteğini kaldırıyor! 24 Ekim'den itibaren telefonlarda çalışmayacak
14:42 "Bitcoin Safiye" serbest kaldı, dolandırdığı komşusu harekete geçti! Mahkemeye itirazda bulundu
14:36 İstinat duvarı çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetmişti! Somer Sivrioğlu, restoranını kapatma kararı aldı
14:12 Abdülhamid'in torunu Meral Akşener hakkında konuştu: Biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz
13:36 ABD Büyükelçiliği, CHP mitingiyle ilgili Türkiye'de bulunan vatandaşlarını uyardı, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet'ten misilleme geldi
13:13 63 yaşındaki seyyar satıcı, kredi talebi onaylanmayınca yaşamına son verdi
13:05 "Aldatıldığınızı ilk nasıl anladınız?" sorusuna bir kadının verdiği yanıt sosyal medyada viral oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 15:36:23. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da "Uçurtma Şenliği" renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement