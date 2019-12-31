Gaziosmanpaşa'da ürettikleri sahte alkolü el ilanlarıyla satan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da ürettikleri sahte alkolü el ilanlarıyla satan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da ürettikleri sahte alkolü el ilanlarıyla satan 3 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

GAZİOSMANPAŞA'da yılbaşı öncesi denetimlerini artıran ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, bir depoya yaptıkları baskında bastırdıkları el ilanlarıyla, ürettikleri sahte alkolü satan 3 şüpheli gözaltına aldı.

Gaziosmanpaşa'da ürettikleri sahte alkolü el ilanlarıyla satan 3 kişi gözaltına alındı, System.String[]
GAZİOSMANPAŞA'da yılbaşı öncesi denetimlerini artıran ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, bir depoya yaptıkları baskında bastırdıkları el ilanlarıyla, ürettikleri sahte alkolü satan 3 şüpheli gözaltına aldı.

Yılbaşı öncesi denetimlerini Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi bir depoya yaptıkları baskında sahte içki üreterek bastırdıkları el ilanları aracılığıyla satan 3 kişi gözaltına alındı.  Yılbaşı öncesi denetimlerini artıran Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir depoya baskın yaptı. Yapılan baskında  depoda kurdukları düzenek ile sahte alkol üretimi yapan şüphelilerin bunları bastırdıkları el ilanları ile sattıkları öğrenildi.

KAZAN VE TENCERE BULUNDU

Depoda yapılan aramalarda sahte alkol üretiminde kullanılan düzenek ile kazan ve tencere ile üretilen alkolün şişelenerek satımında kullanılan sahte bandrol ve çok sayıda pet şişeye el konuldu. İmalathane olarak kullanılan depoda şişelenmiş ve bidonlara konulmuş vaziyette çok miktarda sahte alkol ele geçirildi.

EL İLANLARIYLA SATIYORLARDI

İmalathanede sahte alkol ürettikleri iddia edilen Yaşar S., Erkan S., ve Resul K. gözaltına alındı. 3 şüpheli, emniyete götürüldü.  Şüphelilerin, üzerinde, "Alkole yüksek ücret ödemekten bıktınız mı, siz de evinizde kendi içkinizi yapabilirsiniz" yazılı el ilanları ile ürettikleri sahte alkolü sattıkları iddia edildi. Olayla ilgili  başlatılan soruşturma sürüyor.


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:45 Kaynak: DHA
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