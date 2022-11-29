Gaziosmanpaşa'da yabancı uyruklu bir adam çalışmak isteyen eşini öldürdü - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da yabancı uyruklu bir adam çalışmak isteyen eşini öldürdü

29.11.2022 20:24
Gaziosmanpaşa'da yabancı uyruklu bir adam çalışmak isteyen eşini öldürdü

Gaziosmanpaşa'da yabancı uyruklu bir adam, 3 çocuğunun annesi 10 yıllık eşini iddiaya göre çalışmak istediği için bıçaklayarak öldürdü.

Gaziosmanpaşa'da yabancı uyruklu bir adam, 3 çocuğunun annesi 10 yıllık eşini iddiaya göre çalışmak istediği için bıçaklayarak öldürdü.

Olay, geçtiğimiz 25 Kasım Cuma günü Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özbekistan uyruklu

Abdujalol Umırzokov (45) ile Shakhko Mukhtarova (33) 7 ay önce Türkiye'ye geldi. 2 ay önce iş bularak Şanlıurfa'ya giden Shakhko Mukhtarova bir süre sonra İstanbul Fatih'e döndü. Eşinin döndüğünü öğrenen Abdujalol Umırzokov, Fatih'e giderek eşini Gaziosmanpaşa'daki eve getirdi. Shakhko Mukhtarova burada iş görüşmesi yaptı ardından eşine Şanlıurfa'ya dönmek istediğini ifade etti. Bunu üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Abdujalol Umırzokov, 3 çocuğunun annesini 10 yıllık eşini bıçaklayıp, bıçağı da pencereden attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı koca ise gözaltına alındı. Katil zanlısı koca emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olaya şahit olan mahalle esnafı Metin İşal, "Olay akşamı biz dükkanı kapatmıştık. Esnaf olduğum için o vatandaşı 1 aydır burada görüyordum. Çiftin arasında bir tartışma yaşanmış, daha sonra barışıp eve giden bir Özbek vatandaşı varmış. Barıştıktan sonra içeriye girdiklerini duymuşlar. Daha sonra içerideki süreç fazla sürmemiş. Bu Özbek vatandaşının karısını bıçakladığını duyduk. Olaydan sonra adam kaçmamış direkt polislere teslim olmuş. Özbek vatandaşıymış, olaydan bir iki gün önce dükkana da gelmişti. Özbek olduğu için dilini anlamıyorduk" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Gaziosmanpaşa, Şanlıurfa, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da yabancı uyruklu bir adam çalışmak isteyen eşini öldürdü - Son Dakika

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