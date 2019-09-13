Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da yanan çadırda erkek cesedi bulundu
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Gaziosmanpaşa'da yanan çadırda erkek cesedi bulundu

52 dakika önce

Gaziosmanpaşa'da boş arazide kurulu çadırda yangın çıktı.

Gaziosmanpaşa'da boş arazide kurulu çadırda yangın çıktı. Yangın sonucu çadırda bir erkek cesedi bulundu.

Fevziçakmak Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan boş arazide kurulu çadırda akşam saat 21.00 sıralarında alevlerin yükseldiği görüldü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Olay sonrası çadırı kontrol eden itfaiye ekipleri, yanmış bir erkek cesedi ile karşılaştı. Olay yeri ekipleri bir süre arazide, çadırda ve ceset üzerine incelemelerde bulundu. Polisin incelemesi sonucu cesedin 59 yaşındaki Murat D.'ye ait olduğunu tespit edildi. Murat D.'nin cansız bedeni incelemelerin ardından İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Bu sırada acı haberi alan Murat D.'nin yakınları ise hastaneye akın etti. Ceset, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesi sonrası kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polisin, olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Gaziosmanpaşa'da yanan çadırda erkek cesedi bulundu

Gaziosmanpaşa, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:59 Kaynak: DHA
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