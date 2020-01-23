Gaziosmanpaşa'da yangın (3) - İtfaiyenin camdan tahliye etmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da yangın (3) - İtfaiyenin camdan tahliye etmesi - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da yangın (3) - İtfaiyenin camdan tahliye etmesi

6 saat önce

Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki yedi katlı binanın bodrumunda yangın çıktı üst katlarda mahsur kalan çok sayıda bina sakini dumandan etkilendi.

Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki yedi katlı binanın bodrumunda yangın çıktı üst katlarda mahsur kalan çok sayıda bina sakini dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerince tahliye edilen vatandaşlara sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Gaziosmanpaşa'da yangın (3) - İtfaiyenin camdan tahliye etmesi

Gaziosmanpaşa, Ordu Caddesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:32 Kaynak: AA
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