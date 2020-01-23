Son Dakika › Güncel › Gaziosmanpaşa'da yangın (3) - İtfaiyenin camdan tahliye etmesi - Son Dakika
Gaziosmanpaşa'da yangın (3) - İtfaiyenin camdan tahliye etmesi
6 saat önce
Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki yedi katlı binanın bodrumunda yangın çıktı üst katlarda mahsur kalan çok sayıda bina sakini dumandan etkilendi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:32 Kaynak: AA
Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki yedi katlı binanın bodrumunda yangın çıktı üst katlarda mahsur kalan çok sayıda bina sakini dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerince tahliye edilen vatandaşlara sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Son Dakika Avustralya'da yangın söndürme uçağı düştü, ABD'liler öldü Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da yangın paniği! Dumandan etkilenen 12 kişiden 3'ünün durumu ağır Amazon'un kurucusunun Bezos'un ardından başka önemli isimler de hacklenme riski altında iddiası AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi trafik kazasında yaralandı