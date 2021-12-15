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Gaziosmanpaşa'da yangın çıkan binada mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da yangın çıkan binada mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

15.12.2021 21:37
Gaziosmanpaşa'da yangın çıkan binada mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

Gaziosmanpaşa'da yangın çıkan binada mahsur kalan 5 kişilik aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gaziosmanpaşa'da yangın çıkan binada mahsur kalan 5 kişilik aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1062 Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında, üst katlarda mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişilik aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen ve binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Gaziosmanpaşa, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da yangın çıkan binada mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da yangın çıkan binada mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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