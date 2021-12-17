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Son dakika... Gaziosmanpaşa'da yangın faciasında ölen 2 kardeş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Son dakika... Gaziosmanpaşa'da yangın faciasında ölen 2 kardeş son yolculuğuna uğurlandı

17.12.2021 16:43

Edinilen son dakika haberine göre Gaziosmanpaşa'da yangın faciasında ölen 2 kardeş son yolculuğuna uğurlandıİSTANBUL Gaziosmanpaşa'da anneleri evde olmadığı sırada çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa'da yangın faciasında ölen 2 kardeş son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da anneleri evde olmadığı sırada çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti. Feci yangında ağır yaralanan 1 yaşındaki bebeğin tedavisi sürerken, ölen 2 kardeş son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde bir gecekonduda Hazal Usta'nın evde olmadığı sırada yangın çıktı. Bir süre sonra eve gelen anne, yangını fark ederek komşularından yardım istedi. Usta'nın çığlıkları üzerine mahalleli sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra çocukları almak için eve girdi. 3 kardeş ağır yaralı şekilde evden çıkarılarak mahalle sakinlerinin araçlarıyla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kardeşlerden Muhammet Köken ve Mesut Efe Öğündür, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Elif Köken de Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Babalarının cezaevinde olduğu öğrenilen kardeşler, Yeni Doğan Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşlarına boğulan Hazal Usta, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Cenaze namazına ailenin yakınlarının yanı sıra Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı. Aileyle yakından ilgilenerek başsağlığı dileyen Başkan Usta, aileye yanan ev konusunda yardımcı olacakları sözünü verdi.

Cenaze namazında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan hala, "Anne bakkala çıkmış, bakkal biraz ilerideydi. Geldiğinde ev tutuşmuş haldeydi. Sonra komşular gelince evden çocukları çıkarmışlar. Şu an iki acımız var, bir de yoğun bakımda bekliyoruz. Kardeşime iftira atıldı, 18 sene ile suçlanıyor. Kardeşimi buraya çocuklarını görmeye bile salmadılar" dedi.

Son dakika... Gaziosmanpaşa'da yangın faciasında ölen 2 kardeş son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika... Gaziosmanpaşa'da yangın faciasında ölen 2 kardeş son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika... Gaziosmanpaşa'da yangın faciasında ölen 2 kardeş son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika... Gaziosmanpaşa'da yangın faciasında ölen 2 kardeş son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika... Gaziosmanpaşa'da yangın faciasında ölen 2 kardeş son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika... Gaziosmanpaşa'da yangın faciasında ölen 2 kardeş son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika... Gaziosmanpaşa'da yangın faciasında ölen 2 kardeş son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika... Gaziosmanpaşa'da yangın faciasında ölen 2 kardeş son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika... Gaziosmanpaşa'da yangın faciasında ölen 2 kardeş son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika... Gaziosmanpaşa'da yangın faciasında ölen 2 kardeş son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika... Gaziosmanpaşa'da yangın faciasında ölen 2 kardeş son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika... Gaziosmanpaşa'da yangın faciasında ölen 2 kardeş son yolculuğuna uğurlandı

Gaziosmanpaşa, İtfaiye, Yangın, Cenaze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Gaziosmanpaşa'da yangın faciasında ölen 2 kardeş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Gaziosmanpaşa'da yangın faciasında ölen 2 kardeş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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