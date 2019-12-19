GAZİOSMANPAŞA'DA YANGINDA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel GAZİOSMANPAŞA'DA YANGINDA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI (1) - Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA'DA YANGINDA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI (1)

6 saat önce

Gaziosmapaşa'da 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında üst katlarda oturanlar mahsur kaldı.

GAZİOSMANPAŞA'DA YANGINDA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI (1), System.String[]
Gaziosmapaşa'da 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında üst katlarda oturanlar mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan 2 kişiyi, tahliye ederken, bir kişi pencereye ip uzatılarak kurtarıldı.

Yangın saat 13.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Şemsi Paşa Mahallesi Şehit Cengiz Karcıoğlu sokakta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre bodrum katında bulunan plastik maddeler henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çıkan dumanlar apartmanın boşluğuna doldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan 2 kişiyi, tahliye ederken, bir kişi pencereye ip uzatılarak kurtarıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Bina

-Ekiplerin çalışması

-Röp

-Detaylar


- İstanbul
Gaziosmanpaşa, Şemsi Tebrizi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:00 Kaynak: DHA
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