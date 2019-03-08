Son Dakika Haberleri: Gaziosmanpaşa'da Yapımı Tamamlanan Çilekli Camii İbadete Açıldı

Gaziosmanpaşa'da Yapımı Tamamlanan Çilekli Camii İbadete Açıldı

50 dakika önce

Gaziosmanpaşa'da yapımı tamamlanan Çilekli Camii, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın katılımıyla ibadete açıldı.

Gaziosmanpaşa'da Yapımı Tamamlanan Çilekli Camii İbadete Açıldı, System.String[]
Gaziosmanpaşa'da yapımı tamamlanan Çilekli Camii, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın katılımıyla ibadete açıldı.

Gaziosmanpaşa, Sarıgöl Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Çilekli Camisi'nin açılış törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Hayırlı olmasını diliyorum. Dört yüz kişilik bir cemaati ağırlayacak. Bundan sonra yapacağımız camileri de ayrı değişik mimari tarzlarla şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz. Her camimizin mimarisi farklı olsun istiyoruz. Bulunduğu bölgeye güzellik katsın istiyoruz. Küçük ve butik camiler yaparak sayısını artırmak ve şehrimizde ibadeti insanlarımıza yakınlaştırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

2023 yılına kadar Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşümü bitirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Gaziosmanpaşamızın 2023 vizyonu çerçevesinde yaptığı projeleri bir bir açacağız. 2023 vizyonuna çok daha güzel çok daha anlamlı bir Gaziosmanpaşa'yı yeşiliyle, camisiyle, parklarıyla çok daha iyi bir Gaziosmanpaşa'yı inşa etme yolunda bu önemli eserleri kazandırıyoruz ve kazandırmaya devam edeceğiz. Gaziosmanpaşa için gecesini gündüzüne katan, Gaziosmanpaşa'nın derdiyle dertlenen ve geleceği için birçok projesi olan, biz bu projeleri burada kentsel dönüşüm alanı içerisinde gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde Gaziosmanpaşa'da ne kadar sorunlu kentsel dönüşüm alanı varsa, bu alanlara Bakanlığımızın ve Bakanlığımıza bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının ve İller Bankasının girmesi talimatını verdi. Bu talimat çerçevesinde alanda sorunlu olan noktalara müdahil olmak suretiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığına talimatımızı verdik. Üç ay içerisinde Gaziosmanpaşa'da 2 bin 500 konutun kentsel dönüşüm sürecini toplu konut başkanlığımız yürütecek. Vatandaşlarımız mağdur etmeden Gaziosmanpaşa'nın kentsel dönüşümünü 2023 yılına kadar tamamlayıp, vatandaşlarımızı yeni konutlarında güvenlik bir şekilde oturmalarını istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:49 Kaynak: İHA

Hasan Tahsin Usta, Murat Kurum, Gaziosmanpaşa, Güncel
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